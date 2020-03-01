Михайловский район, , 12:41 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в запуске трансляции порнографического ролика во время народных гуляний арестован в Приморском крае. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Арест U.S. Air Force

По данным полиции, житель села Михайловка Михайловского района, незаконно получил доступ к видеопанно, на котором демонстрировалось видео во время праздничного масленичного гуляния на центральной площади села. Подозреваемый организовал публичный показ видео порнографического содержания.

Подозреваемый в демонстрации видео мужчина был задержан и дал признательные показания. До этого задержанный к уголовной ответственности не привлекался. Раньше он работал светооператором в районном доме культуры, был уволен за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

По ходатайству следователя отдела МВД по Михайловскому району подозреваемый был заключён под стражу в связи с расследованием по делу, возбуждённому по статье УК о незаконном обороте порнографических материалов. Санкции статьи уголовного кодекса предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту показа порноролика на уличном экране во время народных гуляний в Михайловском районе Приморского края.

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