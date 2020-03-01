Ульяновск, , 12:11 — REGNUM В Ульяновске причиной подтопления талыми водами ряда домов на ряде улиц городского округа стали «неисправность работы одной из водопропускных труб и резкое потепление». Об этом сообщает администрация областного центра.

Жалобы стали поступать вечером 28 февраля от жителей домов по улицам Мира, Новой и Молодёжной. Со слов одной из местных жительниц, «вода пошла верхом, затопило котельную, сарай и подпол в кухне». При осмотре места происшествия власти решили задействовать тяжёлую спецтехнику муниципальных предприятий, а также подключить спасателей — всего было использовано шесть единиц техники и 26 человек.

«Причиной подтопления талыми водами с полей явилась неисправность работы одной из водопропускных труб и резкое потепление», — цитируют в мэрии первого заместителя МБУ «Управление гражданской защиты» Андрея Тамбовского.

По его словам, «проблема была в кратчайшие сроки устранена», и «ситуация находится под контролем». Спасатели готовы использовать мотопомпы для откачки воды. Также проводится мониторинг ситуации в местах, которые находятся под угрозой подтопления, а также на оползнево-опасных участках.

Ранее депутат гордумы Ульяновска Владимир Черничко заявлял о том, что затоплен центральный вход в парк «Юность». В расчистке помогали волонтёры и местные жители. Отмечается, что из-за ненадлежащей работы системы ливневой канализации весной значительная часть улицы «Юность», в том числе и центральный вход парк, оказываются затопленными талыми водами.

Как сообщало ИА REGNUM, при наиболее неблагоприятном сценарии (при разливе Свияги и Сельди) в Ульяновске возможно подтопление 122 жилых домов, где проживают 362 человека.

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