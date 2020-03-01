Нижний Новгород, , 11:39 — REGNUM В Советском районе Нижнего Новгорода 29 февраля произошло лобовое столкновение двух иномарок. Об этом сообщает городское управление МВД РФ.

Авария произошла на улице Ванеева, столкнулись автомобили Nissan и Mercedes, за рулём последнего находился сотрудник ОВД. В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров первого автомобиля, водитель после медицинского осмотра был отпущен домой, пассажиры с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Полицейский в аварии не пострадал, по словам очевидцев происшествия он якобы был в нетрезвом состоянии.

По данному факту проводится проверка.

«Если вина сотрудника будет установлена, то он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ядринском районе Чувашии был вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, по вине которого в аварии погиб человек. Ему назначено три года колонии. Следствием установлено, что он управлял личным автомобилем Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения «без учёта дорожных и метеорологических условий, при плохой видимости». При этом проезжая часть, где был совершён наезд, была покрыта снежным настом и льдом.

В результате он совершил наезд на двух женщин, которые шли по проезжей части в попутном направлении, и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Одна из пострадавших скончалась.