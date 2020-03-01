Анкара, , 11:31 — REGNUM В Турции неизвестные атаковали квартиры трех журналистов турецкого бюро нового агентства Sputnik. Об этом сегодня, 1 марта, сообщила на своей странице в сети микроблогов Twitter главный редактор агентства Маргарита Симоньян.

По словам Симоньян, в каждой из нападавших организованных групп было порядка 10 человек. Нападавшие врывались в квартиры журналистов, работающих на новостное агентство Sputnik, угрожали им, обвиняли в предательстве родины в связи с их работой на российское СМИ. Злоумышленники также выкрикивали различные антироссийские лозунги.

На данный момент не известно, каким образом в распоряжение погромщиков попали адреса проживания сотрудников агентства.

Нападавшие скрылись до прибытия полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Турции очередной всплеск антироссийской истерии из-за того, что Москва не позволила Анкаре безнаказанно атаковать сирийские правительственные силы в сирийской провинции Идлиб.