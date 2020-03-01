Ульяновск, , 11:20 — REGNUM В Ульяновской области по факту аварии с участием автобуса, в которой ехала детская футбольная команда, следственные органы проводят проверку. На уровне регионального правительства создан оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следственными органами СКР по Ульяновской области проводится проверка проверка по факту аварии на дороге Солдатская Ташла — Кузоватово в Кузоватовском районе, которая произошла утром 29 февраля. По данным полиции, произошло опрокидывание автобуса.

По предварительным данным, пострадали десять человек. Шесть детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте. Трое детей находятся в больнице, один из них в тяжёлом состоянии. Всего на момент ДТП в салоне находились 29 человек — три тренера детской футбольной команды «Нефтяник» из Новоспасского района, а также 26 юных спортсменов. Детей везли в Ульяновск.

Обстоятельства аварии устанавливаются, организованы проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионе под руководством губернатор Ульяновской области Сергея Морозова создан оперативный штаб. В настоящее время он занимается организацией всей необходимой помощи пострадавшим. Кроме того, комиссия выясняет все обстоятельства ДТП, в том числе будет проверено соблюдение правил перевозки детей.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально сообщалось о семерых пострадавших. Детям — от семи до 14 лет.

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