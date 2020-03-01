Кемерово, , 11:11 — REGNUM Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП с вахтовым автобусом в Кемеровской области. Об этом 1 марта сообщает ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 20:30 (16:30 мск) в городе Междуреченске. Столкнулись автомобиль УАЗ «Хантер» с автобусом «Нефаз». По предварительным данным, водитель УАЗ «Хантер» не учёл дорожные условия, не выбрал безопасную скорость и не справившись с управлением автомобиля на повороте, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Нефаз».

Автобус «Нефаз» принадлежит предприятию в городе Междуреченске, в нём ехали 15 вахтовиков. В результате аварии пострадали пять человек, трём женщинам была оказана помощь амбулаторно, двое мужчин были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Один из мужчин скончался в реанимации.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании в Калужской области автобуса, в котором ехали паломники. В результате происшествия никто не пострадал.

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