Красногорск, , 10:34 — REGNUM Два человека погибли, двое пострадали при столкновении трёх автомобилей в Шаховском районе Подмосковья. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 04:46 мск на 156-м километре трассы М-9 «Балтия». Произошло встречное столкновение трёх легковых автомобилей.

В результате ДТП на месте погибли два человека, ещё двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу Волоколамска.

По факту ДТП начата проверка, Устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.

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