Донецк, , 10:16 — REGNUM Боевики вооруженных формирований Украины 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, сообщили 1 марта в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации.

Под обстрелами украинских вооруженных формирований оказались населенные пункты Горловка (поселок шахты Изотова), Гольмовский, Жабичево, Спартак, Донецк (Вольво-центр, поселок шахты «Трудовская», Веселое), Старомихайловка, Александровка, Ленинское.

ВСУ выпустили по территории ДНР 107 боевых припасов, из которых шесть мин было выпущено из миномета калибра 120 мм, 48 мин — из миномета калибра 82 мм, совершено пятнадцать выстрелов из БТР/БМП, а также было выпущено 38 гранат из гранатометов РПГ/СПГ. Шесть раз был открыт огонь из стрелкового оружия крупного калибра, четыре раза — из стрелкового оружия, также была зафиксирована работа снайпера.

В результате обстрелов были повреждены четыре дома в населенном пункте Старомихйаловка. Школа, а также одна хозяйственная постройка в населенном пункте Александровка.

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Напомним, что в предыдущие сутки по территории республики было выпущено 72 боевых припаса. Ранение получил мирный житель 1960 года рождения. Также результатом обстрелов стало повреждение кровли одного из жилых домов в населенном пункте Еленовка.

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Отметим также, что согласно разведданным НМ ДНР, в ВСУ в результате нарушения техники безопасности, при минометном обстреле один из снарядов взорвался в стволе орудия, в результате чего трое украинских военных получили ранения, один из которых скончался при транспортировке в медицинское учреждение.