Днепропетровск, Украина, , 08:23 — REGNUM Восьмилетний мальчик пострадал в результате взрыва снаряд времен Великой Отечественной Войны, сообщает 29 февраля пресс-служба национальной полиции Днепропетровской области, а также издание «Информатор».

По предварительной информации правоохранительных органов, в руках у мальчика взорвался фрагмент снаряда времен Великой Отечественной Войны.

По информации издания «Информатор», мальчика госпитализировали в областную детскую больницу в тяжелом состоянии. Ребенок находится в реанимации.

«Ребенка привезли в состоянии геморрагического шока 2 уровня… с травматической ампутацией левой кисти, проникающими ранениями брюшной полости, внутренним кровотечением, осколочными ранениями конечностей, туловища и лица. Ребенка в неотложном порядке прооперировали, кровотечение остановили, проведен гемостаз. При операции обнаружили ранение селезенки, которое давало внутреннее кровотечение. Раны брюшной полости зашиты, проводится ампутация остатков нижней трети конечности. Состояние ребенка — тяжелое стабильное», — цитирует слова начальника хирургической службы Сергей Инюшина издание «Информатор».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве четыре ребенка пострадали в результате взрыва гранаты в старом автомобиле, в который дети забрались для того, чтоб поиграть. Хозяином транспортного средства со взрывным устройством внутри (граната РГД-5) оказался экс-участник так называемой антитеррористической операции против населения Донбасса. В конце 2019 году бывшего участника карательной операции в Донбассе приговорили к пяти годам лишения свободы и выплате ущерба семьям потерпевших.

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Отметим, что в последние несколько лет на Украине участились случаи взрыва боевых припасов, как на тех частях территории республик Донбасса, которые оккупированы Киевом, так и на подконтрольной Украине территории. Чаще всего взрываются боеприпасы, незаконно ввезенные на территорию Украины с зоны проведения карательной операции против жителей ДНР и ЛНР.