Екатеринбург, , 07:52 — REGNUM В Екатеринбурге из реки Патрушиха выловили противопехотную гранату. Об этом пишут СМИ.

По данным портала Е1.ru, о находке в полицию сообщили местные жители. А руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил эту информацию. По его словам, в жилом районе Уктус была создана зона безопасности. Гранату Ф-1 выловили из воды.

Опасный предмет уже уничтожен. А нашедший его рыбак пояснил полиции, что граната попалась на рыболовный магнит, который он купил год назад и сейчас решил проверить в деле.