Луганск, , 07:23 — REGNUM В результате обострения военного конфликта, обстрелов территории ЛНР боевиками ВСУ, погибли пять военнослужащих республики, ранения получили шесть человек — один мирный житель и пять военнослужащих Луганской Народной Республики. Об этом 29 февраля сообщили в пресс-службе представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.

В феврале месяце со стороны боевиков украинских вооруженных формирований было зафиксировано 48 обстрелов территории республики. В частности, под обстрелами находились населенные пункты Донецкий, Голубовское, Березовское, Золотое-5.

Огонь велся в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Так, 53 снаряда были выпущены из запрещенных артиллерийских установок калибра 152 мм и 122 мм. 274 мины было выпущено из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Из-за обстрелов было также повреждено и разрушено сорок домов и объектов инфраструктуры.

В феврале месяце было проведено 23 мероприятия по разминированию у линии соприкосновения, а также — по разминированию о очистке местности от взрывоопасных предметов неподалеку от населенных пунктов.

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Напомним, за предыдущие сутки боевики вооруженных формирований Украины в очередной раз обстреляли населенный пункт Голубовское. Украинскими боевиками был применен миномет калибра 82 мм.