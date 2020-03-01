Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 07:11 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) проводится доследственная проверка информации о наезде автомобиля на пятилетнего ребенка во дворе жилого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

По информации СМИ, в днём 27 февраля 2020 года в Новом Уренгое пятилетний ребёнок играл во дворе жилого дома, когда на него наехал автомобиль. Машина протащила мальчика несколько метров. Ребёнок получил травмы, доставлен в медучреждение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.