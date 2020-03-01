Москва, , 07:09 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +3°C до +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Москве ожидается днём плюсовая температура. Прогнозируется облачная погода, без осадков, местами гололедица. Ветер западный 5—10 м/с.

Атмосферное давление повысится до 745 мм рт. ст.

Как сообщало 26 февраля ИА REGNUM, синоптики прогнозируют, что весна в Москву придет уже в середине апреля, когда дневная температура повысится до +15 °С.

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