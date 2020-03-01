Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 06:27 — REGNUM Состояние четырёх пострадавших в массовой драке со стрельбой в ямальском городе Ноябрьске медики пока не комментируют. Известно лишь, что посетители кафе, где произошёл инцидент, никогда не забудут эту бойню. Очевидец поделился впечатлениями с местным телеканалом «Миг».

Напомним, в ночь с 28 на 29 февраля в кафе города Ноябрьска в результате массовой драки и стрельбы были ранены четыре человека.

По предварительной информации УМВД России по ЯНАО, в кафе между двумя пирующими компаниями вспыхнул конфликт. На фоне шума от громкой музыки посетители не сразу поняли, что произошло. Участники конфликта, в том числе стрелявший из травматического пистолета, скрылись с места происшествия.

По сообщению очевидца, его позвали в кафе на день рождения. В тот вечер там было многолюдно. За соседним столом метров 15 длиной, сидели одни мужчины, человек 40. Около 23:30 по местному времени очевидец с друзьями решили потанцевать напоследок.

«Диджей в микрофон сделала кому-то замечание о том, что «с разборками выходим на улицу», тем самым привлекла внимание посетителей на начинавшуюся потасовку. Началась драка, кто-то кого-то бил, кто-то разнимал… В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и драка обрела очень агрессивный вид: опрокидывание стульев, столов, битье посуды. Крики», — сообщает свидетель.

Звук первого выстрела ему напомнил хлопок петарды. Люди стали выбегать из питейного заведения. Прозвучало несколько выстрелов.

«Просто ужас. Те, кто располагался на танцполе, были вынуждены прятаться на кухне. Официанты, повара также были в ужасе. Один из посетителей вызывал полицию и скорую уже из кухни», — передаёт ощущения очевидец.

Когда приехала полиция и включили свет, то вокруг было много крови. Еда на столах была даже в крови, отмечает очевидец.

«Когда прибыли полицейские и медики, мы как можно быстрее покинули учреждение. Там было всё в крови. Абсолютно всё. Весь зал, коридор, холл, туалеты», — вспоминает свидетель.

Очевидец заметил, что у одного пострадавшего была рана брюшной полости, у другого прострелено колено, третий лежал на полу без сознания в крови, ссадинах на лице, голове, четвёртый был сильно избит.

Известно, что по факту массовой бойни проводится органами СКР доследственная проверка.

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