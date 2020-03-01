Москва, , 04:09 — REGNUM Три квартиры сотрудников агентства «Sputnik Турция» в Анкаре были одновременно атакованы группами злоумышленников, сообщила в Twitter главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«В организованных группах людей, которые одновременно напали на квартиры трех наших сотрудников в Анкаре, было около десяти человек в каждой», — поясняет Симоньян.

Злоумышленники пытались выломать двери журналистов и кричали: «Турция для турок! Предатели! Русские шпионы!».

Нападавшие скрылись до прибытия полицейских. По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.