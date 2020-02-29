Бейрут, , 23:45 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ливана заявили о трех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в стране. Об этом 29 февраля сообщает агентство Al Watania.

Отмечается, что в том числе среди инфицированных граждане Ирана и Сирии, которые помещены на карантин в госпиталь под медицинское наблюдение.

Всего в Ливане на данный момент зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение приостановить авиасообщение с Ираком и Ливаном приняли власти Бахрейна в связи с угрозой распространения коронавируса.

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