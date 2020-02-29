Вашингтон, , 22:05 — REGNUM В США в округе Кинг в штате Вашингтон скончался пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-2019. Об этом 29 февраля The Washington Post.

Издание ссылается на совместное заявление министерства здравоохранения штата Вашингтон и министерства здравоохранения Сиэтла и округа Кинг, которые планируют в 13.00 по местному времени предоставить более подробную информацию на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, по состоянию на 28 февраля количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в стране достигло 62 человек.

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