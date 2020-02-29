Москва, , 17:46 — REGNUM В Москве произошла драка между футбольными фанатами. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел в субботу, 29 февраля, на станции метро «Маяковская». По последним данным, в результате происшествия пострадали несколько человек.

По словам собеседника агентства, потасовка, участие в которой приняли фанаты «Спартака» и «Динамо», произошла на платформе.

«В драке некоторые из них (болельщиков) получили травмы и не смогли выйти из метро, а драка переместилась на улицу», — сказал источник.

Источник добавил, что стражи порядка, прибывшие на место происшествия, задержали несколько человек.

Другие подробности пока неизвестны.

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