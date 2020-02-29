Владивосток, , 17:27 — REGNUM В МВД возбудили уголовное дело по факту показа видеоролика порнографического характера на уличном экране во время масленичных гуляний в Михайловском районе Приморского края. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

«В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК России («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данной статье злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, в субботу, 28 февраля, во время празднования Масленицы на городском уличном экране, расположенном на здании сельской администрации, неизвестные злоумышленники запустили непристойное видео.

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