Анкара, 29 февраля 2020, 17:10 — REGNUM Военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
По данным военного ведомства, воздушная операция проводилась в районах Метина и Гара. Отмечается, что в результате авиаудара были нейтрализованы шесть членов организации.
Напомним, РПК считается в Турции террористической организацией.
Как передавало ИА REGNUM, 28 февраля пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам экстренного совещания в Анкаре сообщила, что Турция атаковала ряд позиций сирийской армии в ответ на обстрел своих солдат в Идлибе.
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