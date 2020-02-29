Анкара, , 17:10 — REGNUM Военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, воздушная операция проводилась в районах Метина и Гара. Отмечается, что в результате авиаудара были нейтрализованы шесть членов организации.

Напомним, РПК считается в Турции террористической организацией.

Как передавало ИА REGNUM, 28 февраля пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам экстренного совещания в Анкаре сообщила, что Турция атаковала ряд позиций сирийской армии в ответ на обстрел своих солдат в Идлибе.

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