Алапаевск, Свердловская область, , 16:37 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, а ещё два, в том числе трёхлетний ребёнок, получили травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Дорожная авария произошла в 08:20 на 56 км автодороги «Николо Павловское — Петрокаменское — Алапаевск». Во время движения у грузового автомобиля «Норт-Бенц» занесло прицеп, и произошло его столкновение с двигавшемся навстречу «Фиат Дукато».

В результате два пассажира «Фиат Дукато» погибли на месте, а водитель т трёхлетний ребёнок — травмы. Всего в микроавтобусе находилось 11 пассажиров.

«Водитель грузового автомобиля освидетельствован, трезв, привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 17 раз», — уточнили в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 28 февраля в Свердловской области произошло ДТП в результате которого погибли пять человек. Ещё один гражданин госпитализирован с тяжёлыми травмами.

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