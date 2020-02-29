София, , 16:45 — REGNUM Российский турист, попавший под снежную лавину на горнолыжном курорте, был спасён в Болгарии. Об этом 29 февраля сообщает телеканал bTV.

Российский турист из Москвы катался на лыжах со своим приятелем на горнолыжном курорте Банско вне маркированной трассы и попал под снежную лавину. Информацию о ЧП сообщил его друг, которому удалось уйти от лавины.

В поисково-спасательной операции приняли участие четыре человека. Спасателям горно-спасательной службы Банско удалось извлечь туриста из-под снежного завала живым. Операция по спасению туриста продолжалась около двух часов. В настоящее время спасённый находится под наблюдением медиков.

Спасатели предупреждают, что в горах Болгарии сохраняется повышенная лавиноопасность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели туриста в горах под Челябинском.

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