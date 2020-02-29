Москва, , 16:16 — REGNUM В Москве в банном комплексе погибли три человека из-за попадания воды в лёгкие. Об этом сообщил RT источник в полиции.

Собеседник журналистов телеканала отметил, что неизвестные поместили в бассейн не установленное количество сухого льда, после чего произошло обильное дымообразование в результате химической реакции.

По данным источника, находившихся в бассейне три человека начали терять сознание и тонуть.

Таким образом, отметил собеседник журналистов, погибшие не отравились, а фактически утонули.

Как ранее передавало ИА REGNUM, ранее в Москве в банном комплексе «Девятый вал», где компания отмечала день рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко, произошла трагедия. В результате ЧП погибли три человека.

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