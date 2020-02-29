Москва, , 16:13 — REGNUM Три человека погибли, ещё один находится в больнице в тяжёлом состоянии после вечеринки с сухим льдом в банном комплексе на дне рождения популярного Instagram-блогера Екатерины Диденко.

По предварительным данным, блогер Диденко, называющая себя «Аптечный Ревизорро», праздновала своё 29-летие в банном комплексе «Девятый вал» в Коломенском проезде. На вечеринке присутствовало 18 человек, в том числе муж именинницы, Валентин Диденко. Видео произошедшего было выложено в социальные сети очевидцами трагедии.

На видео супруг блогера заявил всем, что что сейчас будет перформанс и попросил всех облачиться в импровизированные защитные костюмы. После этого в помещение мужчина внёс коробку, в которой находилось 25 кг сухого льда. Зачитав инструкцию по применению льда, мужчина с приятелем кинули весь лёд в бассейн. Сухой лёд начал испаряться, создав плотный белый туман над поверхностью бассейна и супруг Диденко пригласил желающих искупаться.

Несколько человек, в том числе сам Диденко, прыгнули в бассейн с сухим льдом под шутки окружающих. Углекислый газ, выделяющийся при испарении сухого льда, вытеснил кислород над поверхностью бассейна, утопленного в нише, и люди начали задыхаться. Очевидцы вытащили пострадавших и вызвали бригаду скорой помощи. Двое пострадавших, друзья именинницы, скончались на месте, третий, супруг блогера Диденко, скончался в реанимации.

Сама блогер, имеющая образование фармацевта, записала и выложила в Instagram несколько видео, в том числе из больницы, в котором сообщила о гибели мужа. В последнем выложенном видео Диденко просит связаться с ней тех, кто может оказать ей психологическую помощь. После гибели супруга у неё осталось двое малолетних детей. В настоящее время блогер закрыла доступ к комментариям в своём аккаунте.

В связи с гибелью людей Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства трагедии.

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