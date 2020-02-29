Чернигов, Украина, , 16:02 — REGNUM В результате пожара, который произошел рано утром 29 февраля на территории мужского монастыря, который находится в селе Домница Черниговской области, пострадал храм, который был построен в 1714 году. Об этом 29 февраля сообщается в пресс-службе Черниговской и Новгород-Северской епархии Украинской Православной Церкви.

О пожаре также сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 6:50 (07:50 мск). По предварительной информации, причиной пожара послужила неисправность отопительных приборов.

В пресс-службе епархии сообщили, что в результате пожара никто не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Закарпатской области в результате пожара сгорел деревянный храм.