Ватикан, , 15:29 — REGNUM Папа Римский Франциск на протяжении последних трех дней отменяет все официальные мероприятия и аудиенции из0за недомогания. Об этом сегодня, 29 февраля, сообщает Assocated Press.

По данным агентства, за те семь лет, что понтифик возглавляет Римскую католическую церковь, Франциск ни разу не отменят так много официальных аудиенций и мероприятий подряд из-за недомогания.

При этом в Ватикане отметили, что пап продолжает принимать людей лично и продолжает работу в своей резиденции.

Какого именно характера недомогание у Папы Римского Франциска в Ватикане пока не поясняют.

Стоит отметить, что на данный момент Италия является лидером среди стран Евросоюза по числу заболевших коронавирусной инфекцией Covid-2019. Вспышка коронавируса произошла на севере Италии в области Ломбардия, но довольно быстро заболевших стали регистрировать по всей стране, в том числе и в Риме.