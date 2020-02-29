Саратов, , 14:46 — REGNUM Женщина с тремя малолетними внуками пострадала при наезде легкового автомобиля в Саратове. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.

Инцидент произошёл около 12:00 (11:00 мск) на перекрёстке улиц Чехова и Тархова. По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun нарушил правила проезда пешеходных переходов и сбил женщину 1955 года рождения с тремя внуками 2011, 2017 и 2018 годов рождения. Женщина с детьми переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате аварии были госпитализированы женщина и двое её внуков девяти лет и двух лет. Трёхлетнего мальчика врачи после осмотра передали родным, госпитализация ребёнку не понадобилась.

По факту ДТП проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов. Изучаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших и одном погибшем ребёнке в результате ДТП в Саратовской области.

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