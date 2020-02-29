Гродно, Белоруссия, , 13:27 — REGNUM В Гродно автомобиль марки BMW на скорости врезался в здание Фарного костела, в результате чего были повреждены перила здания, сообщает 29 февраля Newgrodno.by.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 01:06 в городе Гродно. При попытке повернуть на улицу Карла Маркса с улицы Стефана Батория, водитель не вписался в поворот, но продолжил движение до столкновения с элементами здания костела.

В момент ДТП в автомобиле сработала подушка безопасности. По фотографиям, опубликованным местным СМИ, видно, что перед автомобиля был серьезно смят.

Водителя транспортного средства госпитализировали врачи скорой помощи. Очевидцы сообщили, что автомобиль двигался, превышая скорость.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минске произошло ДТП с участием трех автомобилей.