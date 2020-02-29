Тирана, , 15:56 — REGNUM 28 февраля премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в ходе программы по реконструкции лишившиеся крова из-за землетрясений 26 ноября 2019 года бесплатно получат новое жилье, построенное по евросоюзным стандартам.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, албанский политик подчеркнул, что качество жизни в новых домах будет несравненно выше, чем в прежних благодаря улучшенной инфраструктуре.

«Мы ходим создать успешную модель реконструкции, которая завтра сможет использоваться в качестве образцовой для организации таких процессом даже Европейской комиссией, если подобное несчастье случится в других странах», — заявил албанский премьер-министр.

«Посмотрите, как лечат раны, нанесенные землетрясениями — не найдете случаев, когда правительства выдают бесплатные дома, построенные по европейским стандартам, тем, кто потерял дома. Нет такого. Их или запихивают в коттеджи, или, если они получают дома, как происходит в развитых странах, это не бесплатно, им выдают кредиты на определенную сумму и грант. Мы дадим дома бесплатно, и во много раз лучше, чем те, что у них были».

В восстановлении после землетрясений Албании помогают многие государства и международные организации. Самыми щедрыми дарителями оказались Турция, которая построит для пострадавших 500 домов в течение этого года, и Италия, которая выделила на восстановление Албании 60 миллионов евро (4,4 миллиарда рублей).

По итогам конференции доноров в Брюсселе Албания получила помощь в виде грантов и кредитов на сумму 1,15 миллиарда евро (примерно 84 миллиарда рублей).

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