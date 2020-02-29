Ереван, , 13:24 — REGNUM В столице Армении 28 февраля неизвестный совершил выстрел по магазину украшений «Майорка», сообщает Sputnik Армения.

В результате выстрела было разбито оконное стекло магазина, однако факта кражи не было. По сообщению средства массовой информации, выстрел был совершен из автомобиля, который проезжал мимо.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность стрелявшего и марку автомобиля, из которого был совершен выстрел. Также правоохранительные органы выясняют остальные обстоятельства произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года в Армении был зафиксирован рост числа преступлений.