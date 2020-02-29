Воронеж, , 12:51 — REGNUM Восемь человек, в том числе два ребёнка, получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на окраине Воронежа. Об этом 29 февраля сообщает ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла вечером около 20:20 мск 28 февраля на улице 9 января. Столкнулись Renault Logan под управлением 31-летнего местного жителя и BMW X5, которым управлял водитель 32-х лет. По предварительным данным, водитель BMW X5 в сложных погодных условиях не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажирка BMW X5 и шестилетний ребёнок и пассажирки Renault Logan возрастом 50, 53 и 73 лет, и 9-месячный ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Начата проверка сотрудниками правоохранительных органов по факту аварии.

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