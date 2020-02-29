Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 12:51 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в кафе города Ноябрьска в Ямало-Ненецком АО. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Информация о четырёх пострадавших при стрельбе в кафе поступила в правоохранительные органы в ночь с 28 на 29 февраля от медиков больницы Ноябрьска. Сюда были доставлены пострадавшие с ранениями.

По предварительной информации, в кафе между двумя компаниями вспыхнул конфликт. В ходе конфликта один из его участников, оставшийся неизвестным, начал стрельбу по оппонентам из травматического оружия. По признаниям очевидцев, на фоне шума в кафе и громкой музыки посетители не сразу поняли, что произошло. Участники конфликта, в том числе стрелявший, скрылись с места происшествия

В полицию никто из участников ссоры не обращался. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента и его участников. Начата проверка по факту ЧП.

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