Исламабад, , 11:53 — REGNUM Пять человек погибли, ещё несколько получили ранения при взрыве котла на фабрике в Пакистане. Об этом 29 февраля сообщает издание Daily Times.

Взрыв произошёл в пакистанской провинции Пенджаб на северо-востоке страны. Предварительной причиной взрыва названа техническая неисправность котла.

На месте происшествия погибли как минимум пять человек, информация о количестве пострадавших уточняется. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.

На месте происшествия работает полиция и сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном пожаре на складе в подмосковном Наро-Фоминске площадью около пяти тысяч кв. метров.

Читайте ранее в этом сюжете: В подмосковном Наро-Фоминске загорелся склад на площади более 5000 кв. м