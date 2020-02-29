Симферополь, , 11:35 — REGNUM В Крыму задержан лжесотрудник Федеральной службы безопасности, который за вознаграждение предлагал трудоустройство в силовые структур республики. Об этом сегодня, 29 февраля, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ России.

Сообщается, что задержанный уроженец города Еревана выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам крымского управления ФСБ и предлагал за деньги устроить жителя города Томска в следственный комитет Крыма.

Лжесотрудник ФСБ сообщил жителю Томска, что «его вопрос решен положительно» и в качестве «благодарности за содействие» тому нужно подготовить «покровителю» сумму в размере $60 тысяч. Передать сумму можно будет по частям.

Житель города Томска выразил свое согласие и готовность передать первую часть суммы. Подозреваемых был задержан с поличным при передаче первой части суммы в размере $20 тыс.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК России («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Суд уже избрал в его отношении меры пресечения в виде ареста.

Проверяется причастность лжесотрудника ФСБ к другим мошенническим схемам.