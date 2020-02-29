Сеул, , 11:21 — REGNUM Власти Южной Кореи сообщили о 219 новых случаев заражения коронавирусом Covid-2019. Об этом сегодня, 29 февраля, сообщают южнокорейские СМИ.

Общее число зараженных в Южной Корее, таким образом, составляет 3150 человек на сегодняшний день. Погибли 17 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса Covid-2019 в Южной Корее началась из-за членов религиозной секты «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи». В период с 31 января по 2 февраля большое количество членов этой секты побывали на отпевании и похоронах одного из братьев-основателей. Там и произошло массовое заражение от одной женщины, которая ранее побывала в зараженном Китае.