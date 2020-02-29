Донецк, , 11:36 — REGNUM В результате обстрела боевиками вооруженных формирований Украины населенного пункта Старомихайловка, были повреждены два жилых дома, сообщает 29 февраля представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

Обстрел Старомихайловки вооруженными силами Украины из миномета калибра 82 мм был зафиксирован в 07:55.

В результате чего была повреждена хозяйственная постройка по адресу улица Краснофлотская, дом 25. По улице Краснофлотская, дом 33 были повреждены остекление, фасад дома и хозяйственная постройка.

По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен мирный житель и повреждена хозяйственная постройка жилого дома.