Норильск, Красноярский край, , 11:23 — REGNUM В городе Норильске Красноярского края перед судом предстанет 32-летняя уроженка Сахалинской области, подозреваемая в попытке продажи почти килограмма синтетического наркотика. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Несостоявшаяся наркоторговка попала в поле зрения норильских следователей в декабре 2019 года. По месту жительства подозреваемой в Норильске был проведен обыск, в результате которого оперативники обнаружили шесть пакетов с подозрительным порошком, дополнительно упакованных в коробки от детского питания. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком, который подозреваемая намеревалась распространять в Норильске посредством закладок. Вес партии оказался более 860 грамм.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере». Ей грозит до 20 лет лишение свободы.

В феврале доказательная база была собрана, уголовное дело подозреваемой направлено в норильский суд.

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