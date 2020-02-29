Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM В Екатеринбурге пропала 81-летняя пенсионерка. В последний раз её видели 28 февраля возле транспортной остановки на улице Декабристов, где она села на автобус.

По данным информационного портала Е1, родственники пропавшей сообщили, что у пожилой женщины проблемы с памятью.

Поиском пенсионерки занялись волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Приметы разыскиваемой: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза и седые волосы. В день исчезновения была одета в темно-синюю куртку.

Как сообщало ИА REGNUM, В Свердловской области продолжаются поиски 18-летнего молодого человека, который пропал ещё в декабре прошлого года. В последний раз его видели на школьной новогодней дискотеке 27 декабря в селе Новоалексеевское (Первоуральский ГО), после которой он отправился на электричку, следовавшую в Екатеринбург.

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