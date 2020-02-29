Великий Новгород, , 10:23 — REGNUM В Новгородской области в 2019 году было зафиксировано 13 очагов африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, об этом было заявлено на итоговой коллегии областного комитета ветеринарии.

Председатель комитета Людмила Сукачева отметила, что действия новгородских специалистов по ликвидации очагов АЧС были чёткими и слаженными — настолько, что региональный комитет наградили золотой медалью за эту работу.

По её словам, в регионе до сих пор продолжается ликвидации крупнейшей вспышки АЧС 2019 года на свиноводческом комплексе ООО «НовСвин», где карантин продлён до середины апреля.

Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев заявил о поставленной задаче «оказать максимальное содействие специалистам ООО «НовСвин» по ликвидации очага заражения, чтобы работа была проведена качественно в наиболее короткие сроки». По его словам, это даст возможность руководству свинокомплекса решать вопросы по возобновлению производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на свиноводческом комплексе ООО «НовСвин» из-за АЧС уничтожено всё поголовье свиней — 37 тыс. животных. В 2018 году примерно столько же свиней было уничтожено из-за АЧС на другом свиноводческом комплексе региона — ООО «Новгородский бекон».

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