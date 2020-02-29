Донецк, , 10:25 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины тринадцать раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня, сообщили 29 февраля в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.

Под обстрелами украинских боевиков оказались населенные пункты: поселок шахты имени Гагарина в Горловке, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, район Вольво-центра и поселок шахты «Трудовская» в Донецке, Старомихайловка, Еленовка, Дзержинское, Ленинское, Саханка.

В ходе обстрелов боевики выпустили семнадцать мин из миномета калибра 120 мм, пятнадцать мин из миномета калибра 82 мм, было также выпущено одиннадцать гранат из гранатомета РПГ/СПГ, 29 гранат — из гранатомета АГС. Семь раз было зафиксировано открытие огня из стрелкового оружия крупного калибра, семь раз — из стрелкового оружия. Также была зафиксирована работа снайпера. ВСУ применили 72 боевых припаса.

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Результатом обстрелов территории ДНР со стороны боевиков ВСУ стало ранение местного жителя 1960 года рождения в область левой голени, которое произошло в районе контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое-Еленовка».

В результате обстрелов населенного пункта Еленовка была повреждена кровля по адресу улица Переездная, дом 114.

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Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки боевики вооруженных формирований Украины выпустили по территории республики 61 единицу боевых припасов.