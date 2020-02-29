Железногорск, Красноярский край, , 09:49 — REGNUM Под Красноярском полицейские вызволили из снежного плена пожилую супружескую пару, которая провела в лесу около суток. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В дежурную часть полиции Железногорска с заявлением о том, что он не может связаться с родителями уже сутки, обратился сын потерявшихся. На основании его слов была составлена ориентировка и определён возможный маршрут движения супружеской пары. Информация была передана всем нарядам.

Было установлено, что супруги днём раньше выехали на личном автомобиле из Красноярска в сторону Железногорска на прогулку. После того, как они проехали посёлок Подгорный, на одном из перекрестков супруги по ошибке повернули в другую сторону и доехав до Кантатского ущелья безнадёжно застряли в снегу. Самостоятельно вызволить из сугроба застрявшую иномарку пожилая пара не смогла.

Убедившись, что сотовая связь в этом месте не работает, супруги попытались дойти до посёлка, но после четырёх километров, оказавшись ночью в непроходимом лесу, оставили эту идею и возвратились к застрявшей легковушке.

Отогревшись и дождавшись рассвета, пожилая чета с домашним пекинесом на руках пошла за подмогой по дороге в ту сторону, откуда они ехали до места происшествия.

На этой дороге, в 20 километрах от застрявшего в снегу автомобиля, уставших, замёрзших и голодных супругов и обнаружили сотрудники мобильного взвода Юрий Сарзанов и Анатолий Григорьев. Вызволить автомобиль супругов полицейским помог проезжающий Железногорец, после чего пожилая пара благополучно вернулась домой.