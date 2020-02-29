Ульяновск, , 09:50 — REGNUM Семеро детей пострадали в результате ДТП с автобусом, которое произошло на автотрассе в Кузоватовском районе Ульяновской области. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла в 06:54 мск на автодороге «Саранск — Ульяновск», в 14 км севернее населённого пункта Порецкое. По предварительным данным, автобус, на котором ехала на соревнования детская футбольная команда из Новоспасского, съехал в кювет и перевернулся.

В автобусе ехало 26 детей, возрастом от семи до 14 лет, шестеро сопровождающих взрослых и водитель. В результате ДТП пострадали семеро детей. Состояние троих из них оценивается как тяжёлое, они госпитализированы в больницу города Ульяновска.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС, а также медики. Оказывается вся необходимая помощь. Выясняются все причины и обстоятельства ДТП, в том числе проверяется соблюдение правил перевозки детей.

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