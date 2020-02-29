Курган, , 09:33 — REGNUM В Кургане по факту гибели 8-летнего мальчика в бассейне гостиничного комплекса возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Следствием в ходе проверки установлено, что трагедия произошла утром 23 февраля 2020 года во время купания ребёнка в бассейне гостиничного комплекса «7иЯ», расположенном в микрорайоне Рябково Кургана.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Следствием истребована документация об организации техники безопасности в гостиничном комплексе, в том числе при посещении бассейна. В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья посетителей бассейна.

Читайте ранее в этом сюжете: В гостиничном комплексе Кургана погиб ребёнок