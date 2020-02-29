Варгашинский район, Курганская область, , 09:04 — REGNUM В Зауралье вынесен приговор убийцам подростка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СР по Курганской области.

Как следует из материалов дела, в конце августа 2018 года двое ранее судимых жителей села Мостовское Варгашинского района в ходе пьяной ссоры избили несовершеннолетнего односельчанина. Затем нанесли подростку несколько ударов топором. Чтобы избавиться от трупа, привлекли третьего соучастника, на автомобиле которого перевезли тело убитого в соседнюю деревню и сбросили с моста в реку. На обратном пути выбросили топор, а затем сожгли одежду.

В добавок, в ходе следствия один из фигурантов выхватил из рук следователя протокол и порвал его на несколько частей.

Двое убийц признаны судом виновными по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц»). Один из них признан виновным по ч. 2 ст. 294 УК РФ («Вмешательство в деятельность следователя»). Соучастник с автомобилем осуждён по ст. 316 УК РФ («Укрывательство особо тяжкого преступления»).

Курганским областным судом двоим назначено наказание в виде лишения свободы на 18 лет и шесть месяцев и 18 лет соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. «Помощнику» в сокрытии тела погибшего назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.