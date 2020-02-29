Наро-Фоминск, Московская область, , 09:10 — REGNUM Крупный пожар произошёл на территории овощного склада в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Возгорание произошло в 06:51 мск на складе в деревне Софьино на 49-м километре Киевского шоссе. Площадь пожара, по предварительным данным, достигла пяти тысяч кв. метров.

К ликвидации пожара привлечены 72 человека и 21 единица техники. Объявлен ранг пожара №2. Информация о пострадавших не поступала.

Обстоятельства и причины возникновения пожара уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара на складе с зерном в Башкирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на складе с зерном в Башкирии локализован