Курган, , 08:21 — REGNUM В Курганской области завершено следствие по делу о «сотрудниках» борделя, в котором проституцией занимались несовершеннолетние девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что 39-летний житель Кургана вовлёк в занятие проституцией нескольких женщин, а также двух несовершеннолетних девушек. Для оказания услуг сексуального характера он организовал бордель на территории областного центра.

Дисциплину среди проституток сутенёр поддерживал насилием и угрозами. Аналогичным образом поступал с теми, кто пытался отказаться от порочного занятия. Для помощи в преступном бизнесе он он привлёк водителя и администратора. Деятельность борделя была пресечена в феврале 2019 года. Организатор был взят под стражу.

Кроме того, установлено, что у девушек из фирмы он обманом похитил более одного миллиона рублей, а также принуждал их к сбыту наркотиков.

По итогам расследования девять фигурантов данного дела обвиняются в преступлениях по ч. 1 ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта»), ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»), ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.