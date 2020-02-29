Алма-Ата, Казахстан, , 08:20 — REGNUM На территории Китая в 407 км на юго-восток от города Алма-Ата было зафиксировано землетрясение. Об этом 29 февраля сообщается в пресс-службе товарищества с ограниченной ответственностью «Сейсмологическая опытно-медицинская экспедиция».

Землетрясение магнитудой 4,9 бала с эпицентром на территории КНР было зафиксировано сетью сейсмических станций Казахстана 29 февраля в 3 часа 36 минут по местному времени (00:36 мск).

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Отметим, что сейсмологическими станциями Казахстана землетрясения фиксируются достаточно часто. Так, подземные толчки магнитудой 4,1 бала были зафиксированы 20 февраля, магнитудой 5,4 бала — 21 февраля, 4,4 бала — 24 февраля.

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