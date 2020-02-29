Новосибирск, , 07:39 — REGNUM В Новосибирской области в двойном ДТП в Убинском районе на трассе Р-254 утром 29 февраля погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Трагедия произошла на 1237-м километре трассы Р-254 в 06:30 по местному времени. Первое столкновение совершил водитель следовавшего в сторону Омска грузового автомобиля Mercedes. Он врезался в принадлежащие дорожно-ремонтной службе стоящие автомобили «КамАЗ» и «Газель», а также трактор МТЗ-82 «Беларусь».

Через некоторое время грузовой автомобиль Scania, направлявшийся из Омска в Новосибирск, сбил водителя трактора, пострадавшего в первом столкновении.

В результате двойного ДТП водители «Газели» и трактора погибли на месте. Пассажир «Газели» и водитель автомобиля Mercedes получили травмы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.