Южно-Сахалинск, , 07:19 — REGNUM Возгорание произошло в хозяйственной постройке в селе Красная Тымь в Тымовском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что загоревшееся здание располагалось на улице Городской. Общая площадь, охваченная пожаром, составила 35 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие пять человек личного состава и две единицы спецтехники. Пожар был потушен, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Туве загорелся частный дом. Пожарным удалось спасти из горящего здания мужчину, который оказался случайно заперт на висячий замок. Пожар был ликвидирован, мужчину передали бригаде скорой помощи.