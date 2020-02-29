Кызыл, , 06:27 — REGNUM В Туве из горящего дома полицейские случайно спасли запертого на висячий замок мужчину. Об этом 28 февраля сообщает региональный портал Newslab.ru.

Трагедия чуть было не произошла 26 февраля в селе Бай-Хаак, где загорелся частный дом. Сотрудники дорожно-патрульной службы первыми заметили пожар и, вызвав пожарных, решили на месте оценить ситуацию.

Подъехав к горящему дому полицейские обнаружили, что его окна закрыты, а на двери висит замок. Чтобы убедиться, что в доме нет людей, они взломали засов и обнаружили внутри в густом дыму лежащего без сознания мужчину. Пострадавшего вынесли на улицу и оказывали ему помощь до приезда врачей скорой помощи.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.